Feuer in Retzbach gerät außer Kontrolle

Am Dienstagnachmittag verbrannte ein 52-jähriger Mann auf seinem Gartengrundstück außerhalb des Ortsbereiches von Retzbach, in der Verlängerung des Hauenwegs Richtung Retzstadt, Holzabfälle. Das Feuer griff dabei gegen 16:30 Uhr auf die umliegende Wiese über und musste von den alarmierten Helfern der Freiwilligen Feuerwehr Retzbach gelöscht werden.

Auffahrunfall

Arnstein, Ldkr. Main-Spessart Der Fahrer eines Omnibusses musste am Dienstag gegen 15:15 Uhr in der Grabenstraße in Arnstein verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender Lkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den haltenden Bus auf. Dabei ging die Heckscheibe an dem Bus zu Bruch. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000.- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt