VW prallt zwischen Wiesenfeld und Karlstadt gegen Baum

Im Weiteren kam dieser ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte dieser mit seinem VW gegen einen Baum, wurde jedoch nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.800 Euro.

Ruhestörung

Thüngen, Lkr. Main-Spessart: In der Nacht von Samstag auf Sonntag fand im Bereich der Retzstadter Straße in Thüngen eine private Feier statt. Hier kam es aufgrund überlauter Musik zu Lärmbelästigungen, so dass gegen den Veranstalter der Feier ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde.

Kaminbrand

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Am Samstagabend gegen 21 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Von-Querfurt-Straße in Karlstadt zu einem Kaminbrand. Es mussten durch die Feuerwehr Karlstadt zwei Wohnungen entlüftet werden und es entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Bewohner der Wohnungen blieben unverletzt. Ebenso wurde der zuständige Bezirkskaminkehrer hinzugezogen.

mkl/Polizei Karlstadt