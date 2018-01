Tasche vom Fahrrad gestohlen

Am Donnerstag rollte gegen 17:30 Uhr eine 68-jährige Frau auf ihrem Fahrrad sitzend auf einem Weg im Altstadtfriedhof, am Baggertsweg in Karlstadt, entlang. Dort wurde ihr die in einem Gepäckkorb auf dem Fahrrad liegende ca. 30 x 40 cm große schwarzblaue Damentasche der Marke Esprit von einem Unbekannten gestohlen. Die Frau bemerkte durch eine leichte Berührung den Diebstahl und erschrak dadurch so, dass sie von dem Fahrrad stürzte. Sie konnte den Täter noch mit der Tasche aus dem Friedhof in den Baggertsweg rennen sehen. Dort bog die Person nach links in Richtung Main ab. In der Tasche befanden sich ein altes Mobiltelefon Nokia und der Geldbeutel der Geschädigten, in dem sich nur wenig Bargeld befand.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Diebstahl und dem flüchtenden Täter, welcher von der Geschädigten nicht näher beschrieben werden konnte.

Motorrollerfahrer ohne Führerschein

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart Bei der Kontrolle eines 56-jährigen Motorrollerfahrers stellten die Beamten am Donnerstag gegen 12:10 in Karlstadt fest, dass dieser ohne die für das Fahrzeug erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde deshalb unterbunden, auf den Mann kommt eine Strafanzeige zu.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt