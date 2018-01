Fehlender Führerschein kein Hindernis für Lkw-Fahrer

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Mittwochnachmittag, gegen 14 Uhr, wurde auf der Bahnhofstraße der 68-jährige Fahrer eines Lkw angehalten und überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass dem Mann bereits seit 2015 der Führerschein von den Behörden entzogen wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Wie sich weiter herausstellte, kam es in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Führerschein zu Strafanzeigen gegen den 68-Jährigen. Der uneinsichtige Fahrer wird nun wieder bei der Staatsanwaltschaft Würzburg zur Anzeige gebracht.

Unfallflucht: weißer Lkw mit Kastenaufbau gesucht

Lohr-Ruppertshütten, Lkr. Main-Spessart. Bereits am 19. Januar, 16.25 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 19, zwischen Bayerische Schanz und Lohrhaupten, kurz vor der hessischen Landesgrenze, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines weißen Lkw mit Kastenaufbau soll dabei über die Fahrbahnmitte geraten und gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw VW-Golf gestoßen sein. Durch die Wucht des Anstoßes wurde der Außenspiegel am Pkw gegen die Scheibe der Fahrertüre geschleudert, welche zersplitterte und die 30-jährige Fahrerin dadurch leichte Verletzungen erlitt. Der entstandene Sachschaden am Pkw beträgt ca. 900 EUR. Wer kann Angaben zu dem weißen Lkw, bzw. dessen Fahrer machen?

Hinweise an die Polizei: Tel. 09351 / 9741-0

fka/Quelle: Polizei Gemünden