Alustrebe verrutscht und touchiert Auto

Außenspiegel entwendet

Am Dienstag löste sich bei einem auf der Bundesstraße 26 fahrenden Sattelzug gegen 07:50 Uhr vom Auflieger eine Aluminiumstrebe und verrutschte so unglücklich, dass sie vom Auflieger seitlich weg auf die Gegenfahrbahn ragte. Höhe Binsfeld kam es zum Zusammenstoß eines entgegenkommenden Pkw mit der Metalltrebe. An dem Pkw wurden die linke Fahrzeugfront und der Scheinwerfer beschädigt, wodurch ein Schaden in Höhe von ca. 2000.- Euro entstand.



Binsfeld. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in Binsfeld am Poppenhäuser Weg, an der Unterführung der Bahnstrecke, von einem an der dortigen Baustelle stehenden Bagger drei Außenspiegel abmontiert und entwendet. Die Außenspiegel mit schwarz-orange Gehäuse hatten einen Gesamtwert von ca. 150.- Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Diebstahl unter Tel.: 09353/97410.

bak/Polizei Karlstadt