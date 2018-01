Graffiti am Rathaus Gemünden

Bei der Tatbestandsaufnahme meldete sich auch noch in Nachbar, dessen Haus in der Scherenbergstraße ebenfalls mit verschiedenen Schriftzügen sowie einem Hakenkreuz versehen wurde. Die Polizei Gemünden bittet um Täterhinweise unter Tel. 09351/9741-0.

Auffahrunfall

Gemünden

Am Freitag, 15.15 Uhr musste eine Pkw-Fahrerin, die die Bergstraße in Richtung Wernfelder Straße befuhr, verkehrsbedingt an der Einmündung ihr Tempo drosseln. Eine nachfolgende 46jährige Autofahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden von ca. 3.000 EUR.

Wildunfall

Gemünden

Am Freitagabend, 17.25 Uhr, kam es auf der Kreisstraße MSP 11 zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw Audi, der von einem 60jährigen Mann gesteuert wurde, und einem Reh. Das Tier verendete nach dem Anstoß im Straßengraben. Am Audi entstand nur leichter Sachschaden.

Beim Rangieren an Pkw hängengeblieben

Gemünden

Am Freitagabend, 19.10 Uhr, musste der 62jährige Fahrer eines Lkw in der Ladestraße rangieren. Dabei blieb er mit seinem Lastzug an einem geparkten Pkw VW hängen, welcher durch den Anstoß einen ganzen Meter nach links versetzt wurde. Am VW entstand erheblicher Sachschaden von ca. 4.000 EUR.

Feuerwehrauto streift Pkw

Gemünden

Am Samstag, 10.10 Uhr, befuhr der 48jährige Fahrer eines Feuerwehrautos die St.-Bruno-Straße bergabwärts. Aus Unachtsamkeit streite er dabei einen geparkten Pkw, der leicht beschädigt wurde.

Hund angefahren

Gemünden-Langenprozelten

Am Samstag, 20.00 Uhr, führte eine 25jährige Frau in de Langenprozeltener Straße ihre Chihuahua-Pinscher-Mix-Hündin mit Schleppleine spazieren. Als der Hund unvermutet einer Katze nachsprang, wurde er von einem vorbeifahrenden Pkw VW Touran oder Golf Plus, Farbe silber erfassst und ein paar Meter weit geschleudert. Der Hund erlitt Prellungen und Schürfwunden. Die Fahrerin des Fahrzeugs, eine etwa 45 - 50 jährige Frau mit osteuropäischem Akzent, soll zunächst ausgestiegen sein und „Auto gut“ gesagt haben. Im Anschluss fuhr sie weiter. Die Frau sollte sich bei der Polizei Gemünden melden, falls an ihrem Fahrzeug Beschädigungen durch den Anstoß mit dem Hund entstanden. Tel. 09351 / 9741-0-.

Ladendiebstahl

Gemünden

Am Freitagabend, 18.30 Uhr, hielt sich ein 54jähriger Mann in einem Lebensmittelmarkt in der Weißensteinstraße auf. Nachdem er im Markt eingekauft und auch bezahlt hatte, bediente er sich beim Hinausgehen an dort zu Werbezwecken aufgestellten Bierkästen. Er griff, als er sich unbeobachtet glaubte, zwei Flaschen „Mönchshof Schwarzbier“ und steckte sie in eine Stofftasche. Passanten, die sein Tun beobachtet hatten, verständigten den Marktleiter, der den Dieb im Bereich der Unterführung stellen konnte. Bei der Tatbestandsaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Dieb hier recht gut bekannt ist und er schon mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist. Außerdem bestand für ihn eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Würzburg zur Aufenthaltsermittlung.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Gemünden

Am Samstag, 13.01.18, 16.30 Uhr, wurde auf der Staatsstraße 2303, zwischen Rieneck und Schaippach, ein 24jähriger Autofahrer kontrolliert. Da bei dem 24jährigen der Verdacht auf Drogenkonsum bestand, wurde ein Schnelltest durchgeführt, der positiv auf Cannabis verlief. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und eine Weiterfahrt wurde zunächst unterbunden.

Schlägerei bei privater Feier

Karsbach

In den frühen Morgenstunden des Sonntag, 05.20 Uhr, kam es bei einer privaten Feier in einem Gartenhaus am Uhlberg zur Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern, die alle mehr oder weniger unter Alkoholeinfluss standen. Zunächst sollen zwei Brüder im Alter von 29 und 24 Jahren sowie ein bislang Unbekannter einen 24Jährigen angegriffen haben. Als sich drei weitere junge Männer einmischten, kam es zum wilden Gerangel, bei dem es etliche blaue Flecken, Kratzer, Beulen und ein zerrissenes T-Shirt am Ende gab. Die zwei Brüder, welche den Streit anfingen, waren beim Eintreffen der Polizei bereits nicht mehr Ort. Die restlichen Beteiligten hatten Alkoholwerte im Schnitt zwischen 1,4 und 2 Promille.

