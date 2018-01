Straße in Wiesenfeld mit Farbe beschmiert

Auto beschädigt und geflüchtet

Auf der Fahrbahn wurden mit der Farbe ein Hakenkreuz, ein Smiley und sonstige Markierungen, vermutlich mit einem Farbroller, aufgebracht.

Himmelstadt, Ldkr. Main-Spessart In der Nacht von Freitag 12.01.2018 auf Samstag 13.01.2018 beschädigte ein Pkw am Burkardstuhl in Himmelstadt eine Straßenlaterne. Der Verursacher des Schadens entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 750.- Euro zu kümmern. Von dem Verursacherfahrzeuge blieben Teile eines Reflektors der Heckstoßstange und Glassplitter zurück. Die Auswertung der am Unfallort vorgefundenen Spuren ergab, dass die Schäden von einem weißen Fiat Stilo verursacht wurden.

Die Polizei bittet Zeugen die Angaben zu der Sachbeschädigung in Wiesenfeld oder dem unfallbeteiligten Fahrzeug in Himmelstadt machen können sich unter Tel.: 09353/97410 bei der Polizei in Karlstadt zu melden.



dc/Meldungen der Polizei Karlstadt