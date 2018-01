Beamten stoppen Bauarbeit am Feiertag

Da diese Arbeiten klar gegen die Vorschriften und Verbote des Feiertagsgesetzes verstießen, stellte die Polizei die Arbeiten ein.

Der Feiertag Heilige Drei Könige (Epiphanias) ist als gesetzlicher Feiertag durch das Feiertagsgesetz geschützt. An den gesetzlichen Feiertagen und Sonntagen sind u. a. öffentlich bemerkbare Arbeiten, die geeignet sind, die Feiertagsruhe zu beeinträchtigen, verboten. Die Einstellung der Bauarbeiten war erst am Vortag durch das Landratsamt Main-Spessart aus baurechtlichen Gründen verfügt und durch die Polizei durchgesetzt worden. Insofern hatten die Arbeiten überhaupt nicht fortgeführt werden dürfen. Gegen den uneinsichtigen Grundstücksbesitzer und seine Helfer ergeht nun eine weitere Ordnungswidrigkeitenanzeige, deren weitere Bearbeitung durch das Landratsamt erfolgt.

Leitpfosten umgefahren

Am Samstag, gegen 13.55 Uhr, stieß ein 45-jähriger Autofahrer beim Befahren der B 27, zwischen Gössenheim und Eußenheim, aus Unachtsamkeit gegen einen Leitpfosten, welcher hierbei beschädigt wurde (SS ca. 50,- Euro). Am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Haftbefehl abgewendet Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart Wegen Nichtzahlung einer Geldbuße samt Gebühren in Höhe von 310,- Euro lag gegen einen 29-jährigen Mann aus Gemünden ein Haftbefehl für 11 Tage Erzwingungshaft vor. Da der Mann zumindest einen Teil der Geldbuße in letzter Minuten bezahlte, konnte der Haftbefehl abgewendet werden.

Wildunfälle

Gemünden-Adelsberg. Am Freitagabend, gegen 20.35 Uhr, befuhr eine 68-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Karsbach kommend in Richtung Gemünden. Auf Höhe des stillgelegten Parkplatzes erfasste sie mit dem vorderen Kotflügel ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Reh wurde getötet. Der Schaden am Pkw Opel wird auf ca. 1500,- Euro geschätzt.

Gössenheim. Am Montagmorgen, gegen 04.00 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Autofahrer die B 27 in Fahrtrichtung Gössenheim. Kurz vor dem Ortsbeginn querte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom Pkw Daimler-Benz des 62-Jährigen frontal erfasst und getötet. Am Auto entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Zwei Reitsättel entwendet

Am Freitagmorgen, gegen 07.40 Uhr, fuhr eine 45-jährige Autofahrerin von Wernfeld in Richtung Sachsenheim. Dabei erfasste sie ein die Straße querendes Reh. Das Wild wurde getötet. Am Pkw Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro.

Fellen-Rengersbrunn. Im Laufe des vergangenen Wochenendes brachen bislang unbekannte Täter das Vorhängeschloss einer Holztüre zu einem Abstell-/Kellerraum in der Barbarossastraße auf und entwendeten zwei Western-Reitsättel, zwei alte Zapfwellen und ein Weidezaungerät. Der Wert des Diebesgutes wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

juh/Polizei Gemünden