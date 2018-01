Reh auf der Straße: 20-Jähriger überschlägt sich mit seinem Polo

Gegen 03:00 Uhr fuhr der junge Mann in Fahrtrichtung Markt Retzbach, als vor seinem Fahrzeug, im Auslauf einer Rechtskurve, ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Fahrer erschrak, verriss sein Lenkrad nach links und geriet über die Gegenfahrbahn auf den Grünstreifen. Nachdem er zurück auf die Fahrbahn lenken konnte, geriet er in den rechten Straßengraben.



Beim erneuten Zurücklenken auf die Fahrbahn aus dem Straßengraben überschlug sich das Fahrzeug mindestens einmal entlang der Querachse und kam schlussendlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme machte der Student zwar keine Verletzungen geltend, wollte aber noch vorsorglich einen Arzt aufsuchen. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die Fahrbahn wurde durch die freiwillige Feuerwehr aus Retzstadt mit 14 Einsatzkräften 20 Minuten lang zur Fahrbahnreinigung komplett gesperrt.



mkl/Polizei Karlstadt