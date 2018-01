Beamten stoppen betrunkenen Fahrer

Wohnmobil beschädigt

Ein Vortest ergab bei dem Autofahrer einen Wert von 1,06 Promille. Die Weiterfahrt wurde deshalb unterbunden, der Mann musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten.

Karlstadt. Im Zeitraum vom 22.12.2017 bis 04.01.2018 wurde ein silberner Citroen Jumper, der auf dem Parkplatz an der Ringsstr. 49 geparkt war, beschädigt. An dem Wohnmobil wurde das linke Rücklicht zerbrochen wodurch ein Schaden in Höhe von ca. 75.- Euro entstand.

Die Polizei bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung unter Tel.: 09353/97410.

juh/Polizei Karlstadt