Sattelzug drängt Autofahrer ab und fährt davon

Langfinger erbeutet E-Bike

Das Gespann fuhr mittig auf der Fahrbahn, sodass der Autofahrer nach rechts auf das Bankett ausweichen musste. Hier fuhr er einen Leitpfosten um. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es selbst zu keiner Berührung. Der Sattelzug fuhr jedoch ohne anzuhalten weiter in Richtung Arnstein. Durch den Anstoß wurde der Pkw leicht beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 300,- Euro.

Zellingen-Retzbach/Lkr. Main-Spessart. Am Samstag zwischen 06:00 Uhr und 14:00 Uhr wurde am Bahnhof in Retzbach ein weißes E-Bike gestohlen. Das Zweirad war zuvor mit einem Fahrradschloss gesichert gewesen. Der Wert des Fahrrads liegt bei etwa 800,- Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Karlstadt unter 09353/9741-0 entgegen.



dc/Meldungen der Polizei Karlstadt