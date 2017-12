Dieselspur auf B26 zwischen Gemünden und Lohr

Geparkten Roller beschädigt

Die Spur zog sich dann weiter auf der B 26 bis nach Lohr. Als Verursacherfahrzeug konnte ein defekter Bus ermittelt werden. Die Straßenmeisterei sowie die Bauhöfe in Gemünden und Lohr wurden mit der Reinigung der Straße betraut.

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstagvormittag rangierte ein 66-jähriger Autofahrer in der Schlödergasse mit seinem Pkw VW Touran rückwärts aus einem Parkplatz. Dabei stieß er mit seiner Anhängerkupplung an die Schutzverkleidung der Federgabel eines geparkten Kleinkraftrades. Der Roller wurde hierdurch leicht beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 50,- Euro geschätzt.

Auffahrunfall

Fellen, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag, gegen 11.45 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Pkw VW Golf die Staatstraße 2303. In der Ortsdurchfahrt in Fellen wollte er in die Spessartstraße einbiegen. Der nachfolgende 20-jährige Fahrer eines Pkw Audi erkannte den Blinker zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Golf auf. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro.

Wildunfall

Rieneck, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag, gegen 06.15 Uhr, befuhr eine 21-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Burgsinn kommend in Fahrtrichtung Rieneck. Dabei kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde von ihrem Pkw Skoda Fabia erfasst und getötet. Der Schaden am Auto wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt.

mci / Quelle: Polizei Gemünden