Auto angefahren und geflüchtet

Der Verursacher ist nicht bekannt. Der Schaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Verkehrsunfall

Am Dienstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, befuhr ein 46-Jähriger mit seinem Pkw Passat die Staatsstraße 2302 von Gräfendorf in Richtung Gemünden. In Wolfsmünster durchfuhr er die Eisenbahnunterführung und musste verkehrsbedingt wegen Gegenverkehr vor der Saalebrücke halten. Zu diesem Zeitpunkt befand sich bereits ein Pkw Daimler ein stückweit unter der Brücke. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Fahrer des Pkw Daimler dann zurücksetzen, um die Durchfahrt frei zu machen. Beim Zurückfahren touchierte er mit seinem Pkw den stehenden Pkw VW Passat und es entstand an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 2000,- Euro. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Pkw Daimler von der Unfallstelle. Der Fahrzeugführer, ein 73-jähriger Mann, konnte schnell ermittelt werden. Er gab gegenüber den Beamten an, den Unfall nicht bemerkt zu haben.

Wer vermisst Geld?

Am Mittwoch wurde bei der Polizeistation Gemünden ein Geldbetrag abgegeben. Eine ehrliche Finderin hat das Bargeld auf dem Zufahrtsweg zum Friedrich-List-Gymnasium/Realschule (Weg gleich hinter der Polizei) gefunden. Der Eigentümer kann sich diesbezüglich bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, oder beim Fundamt der Stadt Gemünden melden.

vd / Polizei Gemünden