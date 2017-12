Lastwagen streift Skoda - 1.500 Euro Schaden

Langholz entwendet

Gegen 16.40 Uhr fuhr eine 52-jährige Autofahrerin von der Tankstelle in der Frankfurter Straße rückwärts in die Häfnergasse ein. Gleichzeitig fuhr dort der 50-jährige Fahrer eines Lkw mit eingeschaltetem Warnblinklicht rückwärts. Da die 52-Jährige dachte, dass der Lkw Richtung Schönau einbiegt, tastete sie sich rechts am Lkw vorbei. Plötzlich fuhr der Lkw jedoch nach links in die Frankfurter Straße und streifte hierbei die linke Fahrzeugseite des Pkw Skoda Octavia. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro.

Gemünden a. Main, OT Adelsberg, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum der vergangenen 3 Wochen wurden aus der Waldabteilung „Plattenschlag“, zwischen Seifriedsburg und Adelsberg, ca. 15 Festmeter Holz entwendet. Auf dem etwa 4 Meter langen Buchen-Industrieholz waren mit blauer Farbe die Initialen des Eigentümers „G.H.“ aufgesprüht. Der Wert des Diebesgutes wird auf ca. 700,- Euro geschätzt. Da das Holz an Ort und Stelle nicht kleingesägt wurde, muss davon ausgegangen werden, dass es aufgrund der Länge mittels Lkw abtransportiert wurde.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Beim Ausparken Pkw touchiert

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag, gegen 17.20 Uhr, wollte ein 50-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw Daimler in der Friedenstraße ausparken. Dabei touchierte er beim Rangieren leicht einen geparkten Pkw Seat. Der Sachschaden am Seat wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Wildunfälle

Rieneck, Lkr. Main-Spessart. Am Samstagmorgen, gegen 05.40 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Burgsinn in Richtung Rieneck. Hierbei überfuhr er einen die Fahrbahn querenden Fuchs. Am Pkw VW Golf entstand Frontschaden in Höhe von ca. 300,- Euro.

Mittelsinn, Lkr. Main-Spessart. Gegen 07.40 Uhr ereignete sich ein weiterer Wildunfall. Hier befuhr ein 46-jähriger Mann die Staatsstraße 2304 von Burgsinn kommend in Fahrtrichtung Mittelsinn. Dabei sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde vom Pkw VW Golf des 46-Jährigen erfasst und getötet. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro.

Aus Unachtsamkeit von der Straße abgekommen

Gemünden a. Main, OT Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntag, gegen 15.00 Uhr, befuhr eine 71-jährige Autofahrerin die B 26 von Lohr in Fahrtrichtung Gemünden. Dabei kam sie kurz nach der Abzweigung Ruppertshütten aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr mit ihrem Pkw Seat einen Leitpfosten. Außer ein paar Kratzern am Lack, einem platten Hinterreifen und einem beschädigten Leitpfosten (insgesamt ca. 550,- Euroschaden) ging der Unfall glimpflich aus.

mci/Quelle: Polizei Gemünden