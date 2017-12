Mutwillig Leitpfosten in Karlburgbeschädigt

Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei rund 550.- Euro.

Eußenheim, Ldkr. Main-Spessart. Ein in der Langgasse 10 in Eußenheim geparkter blauer Audi A3 wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch ein anderes, dort vermutlich rangierendes, Fahrzeug beschädigt. An dem Audi wurde der hintere linke Kotflügel eingedrückt, wodurch ein Schaden in Höhe von ca. 3000.-Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung in Karlburg und der Unfallflucht in Eußenheim unter Tel.: 09353/97410.



mci/Quelle: Polizei Karlstadt