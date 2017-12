Auffahrunfall auf der B26

Kurz vor dem Kreisverkehr auf Höhe des dortigen Möbelhauses kam es zum Rückstau und er musste abbremsen und anhalten. Der nachfolgende Fahrer eines Pkw KIA hielt ebenfalls an. Ein dem KIA nachfolgender 80-jähriger Fahrer eines Pkw Ford sah die stehenden Fahrzeug zu spät und fuhr auf den KIA auf. Durch den Aufprall wurde der KIA schließlich noch auf den stehenden Lkw geschoben.

Der KIA-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro. Am Pkw des Unfallverursachers wird der Schaden auf ca. 3000,- Euro und am Lkw auf ca. 500,- Euro geschätzt.

vd / Polizei Gemünden