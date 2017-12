Unbekannter zerkratzt Autolack

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die rechte Fahrzeugseite eines in der Maistraße 3 in Zellingen geparkten Pkw Mazda zerkratzt. Der dadurch an dem Fahrzeug entstandene Schaden beträgt ca. 1500 Euro

Die Polizei bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung unter Tel.: 09353/97410.

Geparkte Pkw gestreift

Retzbach. Der Fahrer eines Lkw mit Anhänger touchierte am Dienstag gegen 09:00 Uhr in der Krautgartenstraße in Retzbach, beim Ausscheren in einer Kurve, mit dem Anhänger einen dort geparkten Pkw. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1200.- Euro.

Karlstadt. Am Dienstag blieb die 26-jährige Fahrerin eines Pkw auf der Brückenauffahrt zur Alten Mainbrücke in Karlstadt gegen 21:20 Uhr mit ihrem Pkw am linken Außenspiegel eines dort geparkten Pkw hängen. An dem geparkten Pkw wurde dabei der Außenspiegel abgerissen. Da die Fahrerin zunächst nach Hause fuhr und erst von dort aus die Polizei über den Unfall verständigte, werden gegen sie zunächst Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort geführt.

bak/Polizei Karlstadt