Auto im Straßengraben festgefahren

Zigarettenautomaten aufgebrochen

Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Nach Parkplatzrempler einfach weitergefahren

Wildunfall

Geldbörse unterschlagen?

Defekter Lkw verursachte Ölspur

Eine Überprüfung ergab, dass dort ein 42-jähriger Autofahrer kurz am rechten Fahrbahnrand angehalten hatte. Als er weiterfahren wollte drehte die Antriebsräder seines Autos im nassen Bankett durch, weshalb er versuchte sein Fahrzeug im Rückwärtsgang wieder auf die Fahrbahn zu bekommen. Dabei rutschte der Pkw in den Straßengraben und konnte aus eigener Kraft nicht mehr zurück auf die Fahrbahn. Der Pkw musste durch ein Fahrzeug eines Abschleppdienstes aus dem Graben geborgen werden. Der Mann konnte im Anschluss seine Fahrt mit dem Pkw, an dem bei dem Dilemma kein Schaden entstanden war, fortsetzten., Ldkr. Main-Spessart Am vergangenen Wochenende wurde in der Julius-Echter-Str. in Karlstadt ein vor einem Steinmetzbetrieb aufgestellter Zigarettenautomat aufgebrochen und das darin befindliche Geld entwendet. An dem Automaten entstand dabei ein nicht unerheblicher Sachschaden.Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Automatenaufbruch unter Tel.: 09353/97410., Ldkr. Main-Spessart In der Nacht von Montag auf Dienstag stellten die Beamten bei der Kontrolle eines 23-jährigen Autofahrers um 00:25 Uhr in der Arnsteiner Str. in Karlstadt fest, dass dieser drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte. Da auch ein Vortest auf Drogen bei dem Mann positiv verlief wurde die Weiterfahrt unterbunden. Der Autofahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, auf ihn kommt nun eine Anzeige zu., Ldkr. Main-Spessart Beim Ausparken aus einer Parkbucht an einem Einkaufsmarkt am Hammersteig in Karlstadt stieß am Montag gegen 17:40 Uhr der 64-jährige Fahrer eines Pkw gegen ein anderes dort geparktes Auto. Der Fahrer stieg nach dem Anstoß aus seinem Pkw aus und schaute kurz nach den entstanden Schäden, stieg dann gleich wieder in sein Auto ein und fuhr weg ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von ca. 2000.- Euro zu kümmern. Durch eine unbeteiligte Zeugin, welche sich das Kennzeichen des Verursachers merkte, konnte dieser schnell ermittelt werden. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unfallflucht., Lkr. Main-SpessartAm Montag, um 18.50 Uhr, befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Pkw VW Golf die B 27 von Höllrich kommend in Fahrtrichtung Hessdorf. Hierbei querte ein etwa 70 kg schwerer Keiler die Fahrbahn und wurde von seinem Pkw Golf erfasst. Anschließend schleuderte der Keiler in den Gegenverkehr und wurde vom VW-Transporter eines 34-jährigen Mannes überrollt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils etwa 2000,- Euro.Da die komplette Fahrbahn verschmutzt war, wurde die Straßenmeisterei zum Säubern verständigt.a. Main, Lkr. Main-SpessartWie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, vermisst eine 53-jährige Frau bereits seit Montag vergangener Woche ihre Geldbörse.Die Frau war am 04.12.17, gegen 13.30 Uhr, beim Einkaufen in einem Lebensmittelmarkt in der Weißensteinstraße. Beim Verladen ihres Einkaufs in ihr Fahrzeug fielen auf dem Parkplatz einige Waren und vermutlich auch ihre Geldbörse zu Boden. Wenige Minuten später vermisste sie dann ihre Geldbörse. Eine sofortige Absuche auf dem Parkplatz des Marktes blieb erfolglos. Da die Geldbörse bislang auch nirgends abgegeben wurde, zeigte die Frau den Verlust bei der Polizei an.Wer hat diesbezüglich etwas beobachtet?Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart

Am Montagvormittag befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Lkw und Anhänger die Bergstraße in Fahrtrichtung Karsbach. Auf Höhe von Adelsberg bemerkte der Fahrer, dass er offensichtlich Öl verliert und fuhr an den Straßenrand. Da eine Weiterfahrt nicht möglich war, wurde der Lkw abgeschleppt. Die Straßenmeisterei wurde zur Reinigung der Fahrbahn verständigt.

Ungeprüfte Originalmeldungen der Polizei Gemünden und Polizei Karlstadt