Versuchter Mopeddiebstahl

Der Roller stand im Hof eines Mehrfamilienhauses im Kapellenweg. Der Täter hebelte die Senksperre auf und schraubte die Verkleidung ab, vermutlich um den Roller kurzzuschließen. Außerdem wurde das Helmfach aufgesägt. Am Roller Piaggio entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600,- Euro. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Aura i. Sinngrund

Am Samstag, gegen 12.00 Uhr, befuhr eine 18-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw Suzuki die Staatsstraße 2303 von Fellen kommend in Fahrtrichtung Aura. Dabei fuhr sie auf ihrem Fahrstreifen zu weit links und es kam zur Spiegelberührung mit dem entgegen kommenden Pkw Skoda Octavia einer 39-jährigen Frau. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5500,- Euro.

Wohnsitzloser suchte Unterschlupf in geparktem Auto

Rieneck

Am Samstagvormittag wurde die Polizei nach Rieneck gerufen. Dort hatten Anwohner der Denkmalstraße einen Mann, durchnässt und in Badeschlappen beobachtet, der an mehreren Fahrzeugen probiert hatte, ob sie offen sind. Der Fremde setzte sich schließlich in einen unversperrten Pkw und konnte dort von einem Zeugen und dem Besitzer bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Da eine Verständigung aufgrund Sprachschwierigkeiten vor Ort nicht möglich war, wurde er zur Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle genommen. Die Überprüfung ergab, dass es sich um einen 22-Jährigen ohne festen Wohnsitz handelt. Da sich der junge Mann über das Motiv seines Auftretens in Rieneck nicht äußerte und bei ihm kein Diebesgut aufgefunden wurde, wird davon ausgegangen, dass er sich möglicherweise in einem Fahrzeug aufwärmen wollte. Der 22-Jährige wurde zum Bahnhof gebracht und in den Zug Richtung Würzburg gesetzt.

Am Sonntagmittag, gegen 14.00 Uhr, kam eine ähnliche Mitteilung aus Obersinn. Auch hier wurde mitgeteilt, dass ein fremder Mann Häuser bzw. Fahrzeuge ausspionieren würde. Der orientierungslose Mann, der schon am Vortag in Rieneck aufgegriffen wurde, wurde schließlich durch eine Polizeistreife im Wartehäuschen am Bahnsteig in Obersinn aufgegriffen und in Gewahrsam genommen. Er war durchnässt und wiederum bei winterlichen Minustemperaturen barfuß in Badeschlappen unterwegs. Er wurde erneut zum Zug Richtung Würzburg begleitet. Wie die Ermittlungen ergaben, wurde der Rumäne am frühen Samstagabend auch durch Kollegen der Polizeiinspektion Würzburg aufgegriffen, im Laufe der Nacht aber wieder entlassen. Offensichtlich fuhr er danach erneut mit dem Zug in den Sinngrund.

Fahrzeugbesitzer, denen möglicherweise Gegenstände aus ihren unverschlossenen Fahrzeugen entwendet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Gemünden in Verbindung zu setzen. Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass abgestellte Fahrzeuge gegen unbefugte Benutzung zu sichern sind, d. h. die Fahrzeuge sind abzuschließen. Andernfalls ist die Erhebung eines Verwarnungsgeldes möglich. Diese Vorschrift aus der Straßenverkehrsordnung schützt zudem im Fahrzeug abgelegte Gegenstände vor Diebstahl.

Autofahrer kam von der Fahrbahn ab

Gemünden

In der Nacht zum Samstag, gegen 03.00 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Adelsberg in Richtung Hammelburg. Dabei kam er bei winterlichen Straßenverhältnissen nach links von der Fahrbahn ab und landete in einem schneebedeckten Acker. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Leichtverletzter Autofahrer und total beschädigter Pkw

Karsbach

Am Samstagmorgen kam es auf der Staatsstraße 2303 erneut zu einem Verkehrsunfall. Gegen 06.00 Uhr fuhr ein 22-jähriger Autofahrer von Gemünden in Richtung Karsbach. Dabei verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw Ford und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrmals bevor es auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro.

vd/Polizei Gemünden