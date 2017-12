Feuerwehr löscht Schwelbrand

Dort war die Isolierung der Wand hinter einem Ofenrohr in Brand geraten. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, es entstand an dem Gebäude ein Schaden in Höhe von ca. 5000.- Euro.

Mehrere Unfälle wegen Schneefall

Bei der Polizei Karlstadt wurden am Sonntagnachmittag auf den schneebedeckten Straßen zwei Verkehrsunfälle gemeldet. Gegen 13:25 Uhr geriet ein 56-jähriger Mann mit seinem Pkw im zweiten Kreisverkehr der Ortsumgehung Zellingen Richtung Würzburg ins Rutschen und streifte die Leitschutzplanke. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro. Die Leitplanke wurde nicht beschädigt.

Ein 22-jähriger Mann geriet mit seinem Pkw gegen 16:50 Uhr in Karlstadt Am Hammersteig, auf Höhe der Kreismülldeponie, auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und fuhr dabei ein Verkehrszeichen um. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 700.- Euro.

vd/Polizei Karlstadt