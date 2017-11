Senior von Pkw erfasst und schwer verletzt

Da der Vorfall erst einen Tag später bei der Polizei bekannt geworden ist, hoffen die Beamten nun auch auf Hinweise von möglichen Unfallzeugen.

Am Mittwoch kam ein Angehöriger des Verletzten zur Karlstadter Polizei, um den Verkehrsunfall nachträglich zu melden. Er teilte mit, dass der 87-Jährige bereits am Dienstagmorgen, kurz vor 10.00 Uhr, auf dem Gelände des alten Krankenhauses in der Gemündener Straße von einem Auto erfasst worden sei.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen saß am Steuer des Pkw zum Unfallzeitpunkt ein 49-Jähriger aus Würzburg, der am Unfallort seine Personalien bei den Ersthelfern und dem verletzten Fußgänger hinterließ. Der schwer verletzte Senior kam nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Um den exakten Unfallhergang im Nachhinein klären zu können, hofft die Sachbearbeiterin der Polizeiinspektion Karlstadt nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Verkehrsunfall am Dienstagmorgen beobachtet hat, wird daher dringend gebeten, sich unter Tel. 09353/9741-0 zu melden.

Polizei Unterfranken / vd