Autoscheibe eingeschlagen

Aus dem Pkw wurde nichts entwendet.

Unfallflucht

Heugrumbach

Am Dienstag wurde im Zeitraum von 13:30 bis 16:30 Uhr an einem in der Bücholder Str. 2 in Heugrumbach geparkten blauen VW Bus der linke Außenspiegel, vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, abgerissen. Der Verursacher des Schadens entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstanden Schaden in Höhe von ca. 400.- Euro zu kümmern. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Verursacher der Sachbeschädigung und der Unfallflucht unter Tel.: 0935397410.

Von Fahrbahn gerutscht

Arnstein

Am Dienstag kam gegen 11:15 Uhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Staatsstraße zwischen Schwebenried und Arnstein in einer Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500.- Euro.

