Motorsäge aus Schuppen gestohlen

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Wildunfälle

Briefkasten beschädigt

Gegen Garage gefahren und geflüchtet

Lkw streifte Pkw Smart

Verkehrsspiegel beschädigt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03.00 Uhr, stellte ein Nachbar in seinem Hausflur einen fremden Mann fest. Auf Ansprache flüchtete dieser Unbekannte zu Fuß. Es wäre daher denkbar, dass der Fremde etwas mit dem Diebstahl zu tun hat.Wer hat etwas beobachtet?Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.Am Donnerstagmorgen, gegen 07.20 Uhr, befuhr eine 19-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2434 von Seifriedsburg in Richtung Aschenroth. Am Ortsausgang von Seifriedsburg kam ihr bei starkem Nebel ein Pkw entgegen, welcher auf die Gegenfahrbahn geriet. Die 19-Jährige versuchte noch auszuweichen, es kam aber trotzdem zur Spiegelberührung. Am Pkw Skoda Fabia entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro. Der/die Fahrer/in des entgegenkommenden Fahrzeugs fuhr ohne anzuhalten weiter.Hinweise auf das unfallflüchtige Fahrzeug erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.Am Mittwoch, gegen 17.50 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2303, kurz nach Schönau, zu einem Verkehrsunfall, als ein Reh die Straße queren wollte und vom Pkw Smart eines 62-jährigen Mannes erfasst und getötet wurde. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.Gegen 21.30 Uhr kam es fast an der gleichen Stelle erneut zu einem Wildunfall. Ein 56-jähriger Autofahrer befuhr die Staatsstraße 2302, als ein Dachs die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Dachs getötet wurde. Am Auto entstand augenscheinlich kein Sachschaden.Am Mittwochnachmittag, im Zeitraum von 16.15 bis 17.15 Uhr, wurde ein im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Grautalstraße hängender Briefkasten von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 50.00 Euro beziffert.Wer hat etwas beobachtet?Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.Am Mittwoch, gegen 17.50 Uhr, wollte der Fahrer eines Lkw mit Anhänger wenden und rangierte hierzu mehrfach rückwärts in der Zufahrt zum Diska-Markt. Hierbei fuhr er auch gegen die Garage eines 77-jährigen Hausbesitzers. Die Garage wurde stark beschädigt.Der Fahrer des Lkw fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Durch Passanten konnte am Lkw ein Schriftzug abgelesen werden, durch welchen die Speditionsfirma ermittelt werden konnte. Der Fahrer des Lkw konnte kurze Zeit später in der Bahnhofstraße in Burgsinn mit seinem Gefährt angetroffen werden. Er räumte ein, irgendwo dagegen gefahren zu sein.An der Garage entstand massiver Schaden von geschätzt etwa 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.Am Mittwoch, um 16.45 Uhr, befuhr eine 37-jährige Autofahrerin die Weißensteinstraße in Richtung Kreisverkehr innerhalb der Brückenbaustelle. Hierbei musste sie verkehrsbedingt anhalten und warten. Der nachfolgende Fahrer eines Sattelzuges hatte sich zum Einfahren in den Kreisverkehr links eingeordnet und streifte hierbei mit dem Auflieger das hintere Fahrzeugeck des Pkw Smart der Frau. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.Am Dienstagmittag, im Zeitraum von 15.00 bis 18.45 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Burgsinner Straße (Staatsstraße 2303) stadteinwärts und blieb mit einem Aufbau am Fahrzeug am Verkehrsspiegel Ecke Judengasse hängen. Hierbei wurde der Spiegel beschädigt. Möglicherweise hat der Fahrzeugführer den Anstoß nicht bemerkt und ist weitergefahren.Wer hat etwas beobachtet?Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Meldungen der Polizei Gemünden