Einbrecher war polizeibekannt

Wie bereits am 11.08.17 berichtet, brachen mindestens zwei unbekannte Täter in der Nacht vom 09./10.08.17 in das Büro- und Verwaltungsgebäude des Omnibusverkehr Franken GmbH in der Wernfelder Straße 30 ein. Aus zwei Tresoren wurden insgesamt 5500,- Euro Bargeld entwendet und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000,- Euro. Bei der Spurensicherung am Tatort wurden DNA-Abriebe gesichert und es konnte ein datenbankfähiges DNA-Muster gewonnen werden. Nunmehr ergab die Datenbankrecherche einen Treffer auf einen serbischen, überörtlichen Einbrecher. Dieser ist namentlich bekannt, jedoch auf der Flucht. Er wird bereits seit 31.07.17 durch die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wegen Wohnungseinbruchdiebstahls gesucht. Die zuständige Staatsanwaltschaft Würzburg wird den 43-jährigen Serben nun auch in dieser Sache zur Festnahme in den Schengen-Staaten ausschreiben.

Auffahrunfall - Autofahrer leicht verletzt

Karsbach

Am Montagmittag, um 14.10 Uhr, befuhr ein Bundesswehr-Fahrzeug (Kleintransporter-Pritschenwagen), besetzt mit zwei Soldaten, die B 27 in Richtung Hammelburg. Auf Höhe von Weyersfeld, an der dortigen Tankstelle, musste der 27-jährige Fahrer des Bundeswehr-Fahrzeugs verkehrsbedingt anhalten, da vor ihm ein Fahrzeug nach links in die Weyersfelder Straße einbog. Der nachfolgende, gleichaltrige Fahrer eines Kleintransporters (Mercedes-Sprinter) erkannte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Pritschenwagen auf. Dabei wurde der Fahrer des Bundeswehr-Fahrzeugs leicht verletzt. Er wollte sich selbst zum Arzt begeben. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro.

Vorfahrt missachtet

Gemünden

Am Montagnachmittag kam es am Baustellenkreisel auf Höhe der Einmündung Frankfurter Straße zu einem Verkehrsunfall. Gegen 17.30 Uhr befuhr eine 76-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw Suzuki den Baustellenabschnitt der B 26 in Gemünden von der Altstadt kommend in Fahrtrichtung Langenprozelten. Beim provisorischen Kreisverkehr, auf Höhe des Trabold-Marktes, wollte sie in diesen einfahren. Beim Einfahren übersah sie jedoch bei Dunkelheit und Regen einen im Kreisverkehr fahrenden Pkw Skoda und stieß mit diesem zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 3000,- Euro geschätzt.

Autofahrer landete im Straßengraben

Aura i. Sinngrund

Am Montag, gegen 17.45 Uhr, wurde bei der Polizei erneut ein Unfall gemeldet. Ein 59-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw Skoda die Staatsstraße 2303 von Burgjoss in Fahrtrichtung Aura. Die Fahrbahn war nass und es herrschte leichter Nieselregen. Im Auslauf einer leichten Linkskurve verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Hierbei überfuhr er auch einen Leitpfosten. Der Pkw Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 7500,- Euro geschätzt. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Er wollte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben.

Wildunfall

Mittelsinn

Am Dienstagmorgen, um 06.45 Uhr erfasste eine 28-jährige Autofahrerin beim Befahren der Staatsstraße 2304, zwischen Mittelsinn und Burgsinn, ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Reh wurde getötet. Am Pkw Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro.

Pkw verkratzt

Gemünden

Am vergangenen Samstag, im Zeitraum von 16.30 bis 18.00 Uhr, wurde ein in der Mainstraße geparkter schwarzer Pkw BMW auf der rechten Fahrzeugseite mittels spitzem Gegenstand verkratzt. Das Auto der 56-jährigen Fahrzeughalterin stand auf einem Parkplatz in der Nähe der Sparkasse. Der Sachschaden wird auf ca. 3500,- Euro geschätzt. Bereits im August wurde der Pkw BMW schon einmal verkratzt. Er war damals ebenfalls in der Mainstraße geparkt. Wer hat etwas beobachtet? Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise unter Tel. 09351/97410.

Polizei Gemünden