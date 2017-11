Auto beschädigt

An dem in der Bahnhofstraße geparkten schwarzen Seat Ibiza wurden die Scheibenwischer abgebrochen und die Motorhaube zerkratzt. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000.- Euro.

Auto zerkratzt

Schwebenried

Im Zeitraum von Montag, 13.11.2017 bis Samstag 18:.11.2017 wurde an einem in der Kaistener Straße in Schwebenried geparkten Audi die gesamte linke Fahrzeugseite zerkratzt. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000.- Euro. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu den Verursachern der Beschädigungen unter Tel.: 09353/97410.

Geparktes Auto gestreift

Müdesheim

An einer Engstelle in der Werntalstraße in Müdesheim kam es am Montag gegen 08:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden in einer Gesamthöhe von ca. 9500.- Euro entstand. Ein 61-jähriger Lkw-Fahrer musste dort hinter einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw anhalten um einen entgegenkommenden Pkw durchfahren zu lassen. Dabei rutschte der Mann nach seinen Angaben von der Bremse ab und prallte mit dem Lkw gegen den geparkten Pkw und streifte auch den entgegenkommenden Pkw.

Autofahrer nicht fahrtüchtig

Arnstein

Bei der Kontrolle eines 43-jährigen Autofahrers am Montag gegen 08:40 Uhr in Arnstein stellten die Beamten fest, dass dieser offensichtlich nicht fahrtüchtig war. Da ein deshalb durchgeführter Vortest positiv auf Drogenkonsum verlief musste der Mann seine Fahrt beenden und die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten.

Polizeiinspektion Karlstadt