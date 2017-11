Dieb wollten Muttererde stehlen

Parkplatzrempler

Eine deshalb durchgeführte Überprüfung durch die Polizei ergab, dass ein 68-jähriger Mann aus dem Landkreis mit seinem Lkw und eigenem Bagger vor Ort war und bereits ca. 8 qm Erde im Wert von ca. 160.- € aufgeladen hatte um diese mitzunehmen. Da hier offensichtlich ein Diebstahlsversuch vorlag musste er den Mutterboden wieder abladen. Auf den Mann kommt nun eine Strafanzeige zu.

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Am Dienstag stießen beim gleichzeitigen rückwärts Ausparken aus gegenüberliegenden Parkbuchten gegen 12:30 auf dem Parkplatz am Tiefenweg 3 in Karlstadt zwei Pkw zusammen. Bei dem Unfall entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden in einer Höhe von ca. 2500.- Euro.

