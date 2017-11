19 Altreifen wild auf dem Parlplatz abgelagert

Dort hat ein Unbekannter insgesamt 19 Altreifen entsorgt.Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter Tel. 09353/9741-0 entgegen.Ein in der oberen Viehmarktstraße in Karlstadt unverschlossen abgestelltes blaues Fahrrad der Marke Scott,im Wert von circa 350,- Euro, wurde im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen entwendet.Um sachdienliche Hinweise an die Polizei in Karlstadt unter Tel. 09353/9741-0 wird gebeten.Originalmeldung der Polizei Karlstadt