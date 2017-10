Irrfahrt endet auf Bahnübergang

Da der Fahrer keine Ortskenntnis hatte, verließ er sich auf sein Navigationsgerät, was böse hätte enden können. Zunächst wurde er aus Richtung Hammelburg kommend nach Michelau gelotst. Hier scheiterte die Weiterfahrt aber an der Durchfahrtshöhe der Unterführung, die er mit seiner Fahrzeughöhe nicht passieren konnte. Der Fahrer bog dann einfach vor der Unterführung nach links auf den Radweg ab und fuhr hier kilometerweit bis kurz vor Gräfendorf. Hier wurde seine Fahrt wiederum durch die Radbrücke über den Eidenbach unterbrochen.

In seiner Not entschied sich der Lkw-Fahrer einen nicht öffentlichen Bahnübergang zu benutzen. Hierzu musste er allerdings zunächst mehrere Absperrbaken bei Seite schieben. Als der Lkw schräg über die Schienen des Bahnkörpers bewegt wurde, drehte die Antriebsbereifung durch und der Lkw blieb auf den Gleisen stecken. Die Bahnstrecke Gräfendorf - Hammelburg musste daraufhin für ca. 30 Minuten gesperrt werden, was zu Verzögerungen im Bahnverkehr führte. Der Lkw musste von den Gleisen geschleppt werden.

Kellerraum aufgebrochen

Gemünden

Bereits im Zeitraum vom 20.10. bis 23.10.2017 wurde die Türe eines Kellerraumes in einem Mehrfamilienhaus in der Grautalstraße aufgebrochen und daraus ein dunkelblaues Luftbett mit integrierter Pumpe der Marke „Wehncke“, Größe 191 x 137 x 22 cm entwendet. Der Wert des Luftbetts beträgt ca. 60,00 EUR. Die Polizei Gemünden bittet um Hinweise unter Tel. 09351 / 9741-0

Wildunfälle

Gemünden-Adelsberg

Am Samstagabend, 28.10.17, gegen 19.20 Uhr, befuhr ein 52jähriger mit seinem Motorroller die Verbindungsstraße Adelsberg - Seifriedsburg. Als auf halber Strecke ein Rehkitz die Straße überquerte, konnte der Zweiradfahrer nicht ausweichen und erfasste das Tier, welches durch den Aufprall verendete. Am Roller entstand ein Schaden von ca. 200 EUR.

Am Sonntagabend, 21.27 Uhr, wurde auf der Kreisstraße 11, zwischen Steinbach und Hofstetten, ein Wildschein vom 50jährigen Fahrer eines Pkw erfasst. Das Tier flüchtete nach dem Anstoß in den angrenzenden Wald. Am Pkw Opel entstand Sachschaden von ca. 3.000 EUR.

Polizei Gemünden