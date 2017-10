Beim Überholen zusammengestoßen

Der Fahrer eines Vans musste dort hinter dem Pkw eines 44-jährigen Mann verzögern, welcher nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Der nachfolgende 54-jährige Fahrer eines Pkw setzte aufgrund des langsamer werdenden Vans zum Überholen an stieß dabei gegen den vor dem Van abbiegenden Pkw. Das abbiegenden Auto wurden durch den Verkehrsunfall auf der Fahrbahn gedreht und kam in einem Straßengraben neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Pkw des Überholenden kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Unfall wurden insgesamt sieben Personen in den beiden Fahrzeugen leicht verletzt und mussten zur Untersuchung in verschiedene Kliniken gebracht werden. An den beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 17500.- Euro.

Zu schnell in Kurve

Arnstein

Zwischen Schwebenried und Arnstein kam am Sonntag gegen 08:15 Uhr ein 21-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern. Der Pkw rutschte gegen eine Leitplanke, wurde durch den Aufprall abgewiesen und kam an der gegenüberliegenden Böschung zum Stehen. Die beiden Personen in dem Fahrzeug blieben unverletzt. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1500.- Euro. Zudem wurde die Leitplanke auf einer Länge von ca. 5 Metern beschädigt.