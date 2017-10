Zweimal Wild von Autos erfasst

Am Donnerstagmorgen, gegen 07.15 Uhr, erfasste ein 45-jähriger Autofahrer auf der Fahrt von Burgsinn in Richtung Mittelsinn, ca. 1 km nach dem Ortsausgang Burgsinn, ein Reh, welches die Straße querte. Da das Wild nach dem Anstoß flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Der Schaden am Mercedes-Sprinter wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Aura. Am Freitagmorgen, um 05.45 Uhr, befuhr eine 53-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Aura kommend in Richtung Jossgrund. Ca. 700 Meter vor der Abzweigung nach Deutelbach querte ein junges Wildschwein die Fahrbahn. Dieses wurde frontal vom Pkw Ford der Frau erwischt und getötet. Am Auto entstand geringer Sachschaden in Höhe

Originalmeldung der Polizei Gemünden