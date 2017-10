Verkaufspersonal erwischt Ladendiebin

Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Verkehrsunfall

Die 65-jährige Dame bezahlte an der Kasse zwei Artikel. Weitere Lebensmittel im Wert von 17,33 Euro schleuste sie jedoch in einer Plastiktüte und in ihrer Handtasche an der Kasse vorbei, ohne diese zu bezahlen. Da die Frau dem Verkaufspersonal bereits aus einem vorangegangenen Diebstahl bekannt war, konnte die Dame angehalten und die Waren einbehalten werden. Gegen die Frau wird Anzeige wegen Ladendiebstahl erstattet.

Gemünden-Langenprozelten. Am Mittwochabend, gegen 22.50 Uhr, wollte eine 78-jährige Frau mit ihrem Pkw Seat auf dem Parkplatz des Tegut-Marktes ausparken. Beim rückwärts Rangieren stieß sie nach Angaben von Zeugen gegen einen ebenfalls dort geparkten Pkw VW Golf, wodurch dieser kurz gewackelt hätte. Da die 78-Jährige ohne anzuhalten weiterfuhr, verständigten die Zeugen die Polizei. Die Unfallverursacherin konnte im Rahmen der Fahndung gegen Mitternacht in Rieneck fahrend angetroffen werden. Da bei der Anhaltung Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde ein Alcotest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,54 Promille. Um den Alkoholwert zur Unfallzeit feststellen zu können, wurde noch eine Blutentnahme durchgeführt. Am Pkw VW Golf entstand geringer Sachschaden am Kennzeichen.



Originalmeldung der Polizei Gemünden