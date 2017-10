66-Jähriger übersieht Laster - Abschleppstange verbogen

Geparkten Pkw mutwillig beschädigt

Am Mittwoch übersah gegen 19:30 Uhr ein 66-jähriger Autofahrer beim Einfahren in den Kreisverkehr am Ortseingang Retzbach einen dort fahrenden Lkw, welcher mit einer Abschleppstange eine Sattelzugmaschine abschleppte. Der Lkw Fahrer musste abrupt abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch wurde die Abschleppstange verbogen und die Sattelzugmaschine fuhr auf den Lkw auf. An den Fahrzeugen entstand durch den Unfall ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000.- Euro.

Stetten. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde an einem in der Straße Am Torbogen in Stetten geparkten Pkw Nissan der Heckscheibenwischer abgerissen. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 150 Euro.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Mühlbach. Auf der Staatsstr. von Stadelhofen nach Mühlbach kam es am Mittwoch gegen 05:45 Uhr an einer Engstelle, ca. einen Kilometer vor Mühlbach, im Begegnungsverkehr zweier Lkw zur Berührung der Außenspiegel. Dabei wurden an beiden Lkw die Außenspiegel beschädigt. Der helle Lkw mit Anhänger, welcher in Richtung Stadelhofen unterwegs war, fuhr nach dem Unfall ohne Anzuhalten oder sich sonst wie um eine Regulierung des entstanden Schadens in Höhe von ca. 500.- Euro zu kümmern weiter.

Fahrrad aus Treppenhaus entwendet

Stetten. Im Zeitraum von Samstag, 07.10.2017 bis Dienstag 17.10.2017 wurde aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Brückbergstraße in Stetten ein Fahrrad entwendet. Das weiße Mountainbike der Marke Drössinger hatte einen Wert von ca. 600.- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht bei Mühlbach und zu der Sachbeschädigung und dem Fahrraddiebstahl in Stetten unter Tel.: 09353/97410.

Originalmeldung der Polizei Karlstadt