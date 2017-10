Auffahrunfall in Arnstein

Unfallflucht

Ein 52 Jahre alter VW-Passat-Fahrer war am Freitagvormittag fuhr in Arnstein, Ortsteil Heugrumbach in Richtung Karlstadt. Auf Höhe der dortigen Tankstelle mußte er verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Dies bemerkte der hinter ihm fahrende VW-Golf-Fahrer zu spät und es kam zum Auffahrunfall. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 2000 Euro.

Zellingen, Ldkr. Main-Spessart. Als ein 30 Jahre alter BMW-Fahrer am Freitagmittag in Zellingen auf der Staatsstraße 2300 unterwegs war, kam ihm ein VW-Caddy entgegen. Dieser fuhr gerade aus dem Kreisel in Richtung Zellingen heraus und der Fahrer kam aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenspur. Der BMW konnte nicht mehr ausweichen und es kam zur Berührung der beiden Außenspiegel. Der Schaden am BMW beläuft sich auf etwa 200 Euro. Nachdem der Unfallverursacher nicht stehen blieb, verständigte der Geschädigte die Polizei. Anhand des Kennzeichens, welches sich der BMW-Fahrer noch merken konnte, gelang es den verantwortlichen Fahrer des VW-Cady zu ermitteln.

Originalmeldung der Polizei