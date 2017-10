Aufkleber entlarven Müllsünder

Wildunfälle

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Der Müll, bestehend aus Kartonagen, Kunststofffolien, Farbeimern, Baustoffe u. a. stammte offensichtlich von einer Sanierung und war im Gebüsch über eine gewisse Strecke hinweg immer wieder entsorgt worden. Der Unrat wurde durch Mitarbeiter des Bauhofes aufgesammelt und fachgerecht entsorgt.Anhand von aufgefundenen Adressaufklebern, die sich im Müll befanden, konnte der Verursacher, ein 22-jähriger Mann, schnell ermittelt werden. Er wird wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Abfallgesetz angezeigt.Am Mittwochabend, kurz vor 22.00 Uhr, erfasste eine 26-jährige Autofahrerin beim Befahren der Staatsstraße 2302 zwischen Schönau und Wolfsmünster ein Reh, welches anschließend nach rechts in den Wald absprang. Der Jagdpächter wurde zwecks Nachsuche verständigt. Am Pkw KIA entstand geringer Sachschaden.Am Dienstagmorgen, gegen 06.10 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 11 von Hofstetten in Richtung Steinbach. Dabei sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde vom Pkw Opel Astra erfasst und getötet. Der Schaden am Pkw wurde auf ca. 500,- Euro beziffert.Am Dienstagmorgen, gegen 06.45 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Pkw DaimlerChrysler die Staatsstraße 2434 in Fahrtrichtung Schönau. Kurz vor dem Ortsausgang Seifriedsburg kam ihm ein 56-jähriger Autofahrer entgegen. Beim Vorbeifahren kam es zwischen dem Daimler und dem entgegenkommenden Pkw zur Spiegelberührung. Welcher der beiden Autofahrer zu weit in der Mitte fuhr, konnte bislang nicht geklärt werden.Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 200,- Euro.Originalmeldung Polizei Gemünden