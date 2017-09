Videospiel-Dieb kehrt ins beklaute Geschäft zurück

Pkw ausgewichen und Reifen beschädigt

Wer vermisst sein Fahrrad?

Eine Überprüfung der Videoaufzeichnung ergab, dass es sich bei dem unbekannten Täter um einen jungen Mann in Begleitung einer Frau mit Kleinkind handelte.Durch den Marktleiter wurde Anzeige bei der Polizei erstattet.Am Montagmittag, gegen 15.00 Uhr betrat der unbekannte junge Mann erneut den Elektronikfachmarkt in Begleitung der Frau mit Kleinkind.Der Marktleiter informierte sofort die Polizei und der „Täter“ wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der junge Mann, der wegen anderer Delikte unter Bewährung steht, räumte den Diebstahl ein.Am Montagvormittag, gegen 11.00 Uhr, befuhr eine 47-jährige Frau mit ihrem Pkw VW Touran die Mühltorstraße von Schönau kommend in Fahrtrichtung Gemünden. Auf Höhe des Anwesens Mühltorstraße 11 kam ihr ein Pkw Daimler aus Richtung Innenstadt entgegen. Da sich dieser Pkw nach Angaben der Frau auf ihrer Fahrbahnseite befand und sie einen Zusammenstoß vermeiden wollte, hielt sie sich möglichst weit rechts und fuhr dabei über eine Haustürschwelle, welche mit der Fahrbahn abschloss. Die Schwelle des Hauses blieb augenscheinlich unbeschädigt. Jedoch wurdenn der rechte Vorderreifen und die Felge vom Pkw VW Touran zerstört, weshalb das Auto nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro.Obwohl der ältere Fahrer des grauen Pkw Daimler den Unfall bemerkt haben muss, hielt er nicht an und fuhr Richtung Schönau weiter.Vom Pkw ist ein Teilkennzeichen bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht:In Langenprozelten, am Vereinsheim des Paddelsportvereins, wurde ein herrenloses Fahrrad aufgefunden. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke „Bulls“ mit 24-Gang-Shimano-Schaltung in den Farben schwarz/rot.Der Eigentümer kann sich mit dem Fundamt der Stadt Gemünden in Verbindung setzen.

Originalmeldung Polizei Gemünden