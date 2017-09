Einbrecher steigen in Bäckerei ein - Zeugen gesucht

Dort suchten sie offenbar nach Bargeld. Mit einer geringen Menge Wechselgeld suchten sie unerkannt das Weite. Der Schaden am aufgebrochenen Dach ist weitaus höher und beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 700 Euro.Wem sind am Donnerstag oder in der Nacht zum Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte unter Telefon 09353/9741-0 an die Polizei Karlstadt.

Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Karlstadt. In der Nacht zum Donnerstag ist in der Von-Hohenlohe-Straße ein geparkter Opel beschädigt worden. An dem roten Astra wurde mutwillig der linke Außenspiegel abgerissen oder abgetreten. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 400 Euro.

Hinweise bitte unter Telefon 09353/9741-0 an die Polizei Karlstadt.

Pressemeldung der Polizei Karlstadt