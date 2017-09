Dreiste Bettlerin "besucht" Rentnerehepaar

Danach entfernte sich die Frau aus der Küche. Das Ehepaar dachte, dass die Bettlerin gegangen sei. Tatsächlich trafen die Rentner sie jedoch im Treppenhaus auf dem Weg nach oben an. Nun verlangte die Bettlerin mehr Geld: Sie wollte 50 Euro von den Rentnern. Die Rentner gaben ihr die 20 Euro, die sie im Geldbeutel hatten. Eine nähere Beschreibung der Bettlerin liegt nicht vor. Offensichtlich soll sie aber eine leuchtende (evtl. gelbe) Jacke ähnlich der Postboten-Jacken getragen haben.

Wildunfälle

Aura i. Sinngrund, Lkr. Main-Spessart

Am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr befuhr ein 46-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Burgjoss in Fahrtrichtung Aura. Kurz nach dem Forsthaus "Zieglerfeld" querte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom VW Passat des 46-Jährigen erfasst. Da das Wild in den angrenzenden Wald absprang, wurde der Jagdpächter zwecks Nachsuche verständigt. Am Pkw war aufgrund der Dunkelheit zunächst kein Schaden erkennbar.

Am Freitagmorgen gegen 06.20 Uhr querte ein Reh auf Höhe von Karsbach die Staatsstraße 2434 und wurde dabei vom Pkw eines 51-jährigen Mannes erfasst und getötet. Am Pkw Renault Megane entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Auffahrunfall Gössenheim

Lkr. Main-Spessart

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in der Hauptstraße ein Auffahrunfall. Gegen 16 Uhr hielt eine 19-jährige Autofahrerin vor einem Anwesen in der Hauptstraße an, da sie rückwärts in eine Garage einparken wollte. Sie hatte hierzu den Fahrtrichtungsanzeiger rechts betätigt. Der nachfolgende Fahrer eines Kleintransporters schätzte die Situation falsch ein und fuhr auf. Am Daimler Chrysler entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro, am VW Transporter wird der Schaden auf 100 Euro beziffert.

Polizeimeldung Gemünden