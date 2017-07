Polizeireport: 16-Jährige schickt Nacktbilder über Snapchat und wird böse enttäuscht

Wildunfall

Sie hatte diesem vor einiger Zeit einige Nacktbilder von sich über die Handy-App „Snapchat“ geschickt. Ohne ihr Einverständnis und gegen ihren ausdrücklichen Willen hatte der junge Mann die Bilder abfotografiert und weiter verbreitet. Gegen den jungen Mann wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet.Auf der MSP 17 zwischen Burgsinn und Gräfendorf wurde am Fr., 21.07.2017, gegen 07.00 Uhr ein junges Reh angefahren. Das Reh flüchtete in den angrenzenden Wald, an dem unfallbeteiligten Ford Focus entstand ca. 1000,-€ Sachschaden.Einen Schlüsselbund mit zwei Schlüsseln und verschiedenen Anhängern wurde am Donnerstag in der Bahnhofstr. gefunden.Ein älteres Mountainbike wurde im Bereich der Keßlerstr. aufgefunden und von der Polizei in Verwahrung genommen.Die Fundsachen können in der kommenden Woche von den Besitzern am Fundamt der Stadt Gemünden abgeholt werden.Gleich zweimal waren Betrüger erfolgreich, die sich als Mitarbeiter der Lotto-Zentrale München ausgaben. Bei ihrem Anruf in zwei Geschäften wurden den dortigen Mitarbeiterinnen verschiedene Geschichten aufgetischt. In Burgsinn ging der Anruf am Freitag, 21.07.2017 in den Nachmittagsstunden ein. Angeblich würde die Insolvenz einer Firma die Überprüfung von Telefonkarten notwendig machen. Hierzu sollte die Angestellte Nummern von iTunes-Geldkarten telefonisch übermitteln. Noch während sie die ersten Nummern durchgab, verhinderte ihr hinzukommender Chef größeren Schaden. Immerhin 150,-€ konnten hier die Täter erbeuten.In Rieneck waren dann am Samstagvormittag vermutlich die gleichen Täter am Werk. Hier wurde erzählt, dass Guthabenkarten verschiedener Telefonanbieter storniert werden müssten, da diese ungültig seien. Auch hier wurden mehrere Kartencodes übermittelt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1250,-€.Auch wenn, wie in diesen Fällen, die Nummer der Lottozentrale München tatsächlich auf dem Display des Telefons erscheint, sollte man sich hierdurch nicht täuschen lassen. Das Internet ermöglicht es den Tätern, jede gewünschte Anrufnummer auf dem Display anzeigen zu lassen, um das Vertrauen der Angerufenen zu erlangen.Am Samstag, 22.07.2017, 17.30 Uhr, löste ein Ladendieb den Alarm an der Kasse eines Einkaufsmarktes in der Würzburger Str. aus.Der 59-jährige arbeitslose Mann hatte an der Kasse zwar einige Artikel bezahlt, ein Päckchen Feigen aber an der Kasse vorbeigeschleust.Eine Getreidespur zog sich am Samstag von der Bahnhofstr. weiter über den Behelfskreisel in Richtung Gräfendorf. Offensichtlich hatte ein Getreideanlieferer auf seinem Weg zu einem Agrarbetrieb Teile seiner Ernte verloren. Die Straßenmeisterei musste mit einer Kehrmaschine die Fahrbahn reinigen. Der Verursacher ist bisher nicht bekannt.Hinweise nimmt die Polizeistation Gemünden unter Tel. 09351/97410 entgegen.Originalmeldung der Polizei Gemünden