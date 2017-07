Nach Parkplatzrempler geflüchtet

An dem Auto wurde der hintere Stoßfänger an der rechten Seite von einem anderen Fahrzeug eingedrückt und verkratzt. Von dem Fahrzeug des Verursachers blieben die Scherben eines Rücklichtes an der Unfallstelle zurück. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 1500.- Euro zu kümmern. <p> Die Polizei bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Unfallbeteiligten unter Tel.: 09353/97410.