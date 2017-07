Schüler in Gemünden angerempelt und geschlagen

Männlich, ca. 170 cm groß,

etwa 20 Jahre alt, schlank.

Er sprach deutsch mit ausländischem Akzent,

er trug ein schwarzes Longsleave.

Wildunfall

Unbeaufsichtigte Feuerstelle - Feuerwehr musste ausrücken

Zum Tatzeitpunkt ging nach Angaben des Jugendlichen ein Pärchen an ihm und dem Täter vorbei, welche die Tathandlung noch wahrgenommen haben müssen.Die beiden Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei, Tel. 09351/97410, zu melden.Am Mittwochmorgen kam es auf der Staatsstraße 2302 zu einem Wildunfall. Eine 33-jährige Autofahrerin fuhr gegen 05.10 Uhr von Wolfsmünster in Fahrtrichtung Schönau. Dabei erfasste sie ein die Straße querendes Reh. Da das Reh in den angrenzenden Wald flüchtete, wurde der Jagdpächter zwecks Nachsuche verständigt. Am Pkw Ford entstand augenscheinlich kein Sachschaden.Am Dienstagvormittag wurde der Feuerwehrleitstelle ein Brand bzw. eine Rauchentwicklung im Wald bei Burgsinn „Am Mäusberg“ mitgeteilt. Die Feuerwehr Burgsinn rückte mit 8 Mann aus. In der Gemarkung „Tiefes Tal“ konnte schließlich auf einer Freifläche direkt am Waldrand eine unbeaufsichtigte Feuerstelle festgestellt werden. Offensichtlich wurde zuvor „Käferholz“ aus dem benachbarten Waldstück gefällt und die Reisigreste wurden dort verbrannt. Die Feuerstelle hatte einen Durchmesser von ca. 2 Meter und wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. Der 51-jährige Grundstückseigentümer konnte ermittelt werden. Gegen ihn wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet.



Meldungen der Polizei Gemünden