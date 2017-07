Wem gehört das Fahrrad?

Am Samstagvormittag brachte eine aufmerksame Schülerin, die mit ihren Eltern den Urlaub im Main-Spessart verbringt, ein Jugendrad zur Polizei. Das Fahrrad, mit silbernem und rotem Rahmen, lag unversperrt am Mainufer in der Nähe des Campingplatzes in Karlstadt. Das Fundfahrrad wird am Montag an das örtliche Fundamt übergeben, wo sich dann der rechtmäßige Eigentümer melden kann.Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Samstagmorgen kam einer Polizeistreife das Verhalten eines Autofahrers merkwürdig vor. Tests legten den Verdacht nahe, daß der 39 Jahre alte Mann unter Drogen- oder Medikamenteneinfluß steht. Schließlich ergab ein Drogenvortest ein positives Ergebnis auf berauschende Mittel und der Fahrzeugführer mußte sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurden polizeiliche Ermittlungen aufgenommen.Polizei Karlstadt