Unbekannte versuchen in Karlstädter Gaststätte einzubrechen

In der Nacht vom Samstag, 08.07.2017, zwischen 01:00 bis 10:10 Uhr, hatten ein oder mehrere Unbekannte versucht, die Eingangstür einer Gaststätte in der Hauptstraße in Karlstadt aufzubrechen. Glücklicherweise scheiterten der oder die Täter an der Tür. Evtl. wurden er/sie auch gestört. Durch das versuchte Aufhebeln wurde die Eingangstür beschädigt. Der Sachschaden beträgt 500,- Euro.Zeugen sind bisher nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Karlstadt nimmt daher gerne sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 09353/9741-0 entgegen.

Originalmeldung der Polizei