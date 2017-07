PKW in Wernfeld macht sich selbstständig

Am Donnerstagmorgen, kurz vor 08.00 Uhr, parkte ein 25jähriger Autofahrer seinen Pkw Ford an einem Gefällstück an der Dirmbachstraße, um am naheliegenden Geldautomaten Geld abzuheben. Als der junge Mann zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass er es trotz angezogener Handbremse offensichtlich nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert hatte. Der Pkw rollte gegen einen etwa 50 x 50 cm großen Blumenkübel und verschob diesen ca. 5 Meter weiter auf die Karlstadter Straße. Ein weiterer Blumenkübel in der Größe von 100 x 50 cm wurde dabei nur minimal verschoben. Schockiert über das Schadensbild an seinem Fahrzeug, stellte er den unbeschädigten Blumenkübel wieder an Ort und Stelle und begutachtete den Schaden an seiner rechten Fahrzeugseite. Er übersah dabei, dass er mit seinem linken Vorderrad den Sandsteinsockel des dortigen Buswartehäuschens gerammt hatte und eines der Glassegmente durch einen Spannungsriss beschädigt wurde. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,-, am Buswartehäuschen in Höhe von ca. 700,- Euro.

Da der Unfallverursacher nicht von einem Fremdschaden ausging, fuhr er weiter, ohne den Schadensfall der Stadt Gemünden mitzuteilen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, verständigten deshalb die Polizei.

Diese ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht gegen den 25jährigen Autofahrer.

Werkzeuge entwendet

Rieneck. Vermutlich im Zeitraum von 08. bis 12. Juni wurden aus dem Gebäude des Rienecker Bauhofes in der Bahnhofstraße mehrere Akkuwerkzeuge entwendet. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um zwei „Makita“-Akkuschrauber, eine „Makita“-Akkuflex, vier „Makita“-Akkus, zwei „Makita“-Ladegeräte, sowie eine Akku-Stichsäge. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 1000,- Euro.

Wer hat etwas beobachtet oder wer kann etwas über den Verbleib der Werkzeuge sagen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

