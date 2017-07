Unbekannte randalieren im Freibad Gemünden

Wildunfall

In der Nacht von Sonntag auf Montag randalierten ungebetene Badegäste im Freibad von Gemünden.Im Schwimmerbecken wurden drei Sonnenliegen versenkt, die zuvor aus den Halterungen am Beckenrand herausgerissen wurden. Weiterhin wurde ein fest betonierter Abfalleimer umgerissen und der Einsatz ebenfalls im Becken versenkt. Der Sachschaden wird auf etwa 200,- Euro geschätzt.Am Montagabend, gegen 21.30 Uhr, befuhr eine 51jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP 17 von Gräfendorf in Richtung Burgsinn. Dabei querte ein Reh die Fahrbahn und wurde von ihrem Pkw BMW erfasst und getötet. Am Auto entstand ein Frontschaden. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.



Originalmeldung der Polizei