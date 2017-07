Fußgängerin in Arnstein von Fahrzeug erfasst

Vorfahrt missachtet

Mit Quad ohne Zulassung unterwegs

Betäubungsmittel aufgefunden



Alkoholisiert Unfall gebaut

Die 22-jährige Fußgängerin trat hinter einem abgestellten Pkw auf die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Der 54-jährige Fahrer des Kleintransporters erfasste die Frau und sie wurde zu Boden geschleudert. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Beim Abbiegen von dem Parkplatz der Gemündener Straße in die Eußenheimer Straße kam es zum Zusammenstoß zweier Pkw. Ein 75-jähriger Pkw-Fahrer fuhr auf der Eußenheimer Straße in Richtung Bahnhof. Da er bereits rechts blinkte ging ein 47-jährer Mann davon aus, dass er in den Parkplatz einbiegt und fuhr an. Der ältere Mann passierte jedoch die Parkplatzeinfahrt und es kam zum Unfall. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4800 Euro.Rimpar, Ldkr. Würzburg. Eine Streife der Karlstadter Polizei erblickte am Freitagabend zwei Jugendliche, welche mit einem nicht zugelassenen Quad fuhren. Nach einem kurzen Fluchtversuch konnten die Jugendlichen angehalten werden. Einer der Jugendlichen war auch nicht im Besitz der nötigen Fahrerlaubnis. Gegen die Jugendlichen wurden zwei Strafverfahren eingeleitet.Erlabrunn, Ldkr. Würzburg. Die Polizei wurde wegen einer überlauten Party zu den Gartengrundstücken zwischen Zellingen und Erlabrunn gerufen. Dabei konnten bei einer 22-jährigen mehrere Gramm Marihuana aufgefunden werden. Sie erwartet eine Strafanzeige wegen dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln. Weiterhin erwartet den Veranstalter der Feier eine Anzeige wegen der überlauten Musik.Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Am Samstagmorgen kam eine 21-jährige zwischen Karlstadt und Wiesenfeld im Auslauf einer Linkskurve mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab. Sie und ihr 20-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizisten Alkoholgeruch bei der Unfallverursacherin feststellen. Ein Test ergab einen Wert von 1,02 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und sie erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.



