Autoklau nach Unfall: Opel in Frankfurt gefunden

Dieb vor dem Ermittlungsrichter

Karsbach Mittwoch, 10.05.2017 - 10:49 Uhr

Nachdem ein 43-Jähriger am Montagabend einen Unfall gebaut und mit dem Fahrzeug des Ersthelfers geflüchtet war, ist das geklaute Auto in Frankfurt gefunden worden. Der Dieb wird am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dann entscheidet sich, ob der 43-Jährige in Untersuchungshaft muss.