Unbekannter verursacht bei Karlstadt gleich zwei Unfälle und flüchtet

Polizei Karlstadt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Samstag, 29.04.2017 - 13:20 Uhr

Am Freitag kam es zwischen 16.15 und 16.30 Uhr gleich zu zwei Unfällen auf der Staatsstraße zwischen Karlstadt und Stadelhofen.