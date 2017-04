Batterie von Schlepper ausgebaut und entwendet

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart Freitag, 28.04.2017 - 15:31 Uhr

Am Donnerstagmorgen stellte ein 37-jähriger Mann fest, dass an seinem Schlepper die Batterie ausgebaut und entwendet wurde.