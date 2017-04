In Kurve geschleudert und überschlagen

Der Pkw kam dadurch, ca. 200 Meter vor dem Ortseingang Karlstadt, nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro.

Originalmeldung der Polizei Karlstadt