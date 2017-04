Werkzeugcontainer in Gössenheim aufgebrochen

Im Laufe des vergangenen Wochenendes zwickte ein bislang unbekannter Täter das Vorhängeschloss eines Werkzeugcontainers auf und entwendete mehrere Werkzeugmaschinen, einen Werkzeugkoffer und diverse Kettensägeöle im Gesamtwert von ca. 1600,- Euro. Der Sachschaden wird auf ca. 100,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Alte Gewehrpatronen aufgefunden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Im Rahmen von Gärtnerarbeiten wurden am Dienstagmittag auf dem Friedhof in der Häfnergasse mehrere verrostete Gewehrpatronen aufgefunden. Die Patronen befanden sich im Boden zwischen der Friedhofsmauer und Efeuwurzeln. Die Munition wurde sichergestellt und Kollegen der Kampfmittelbeseitig zwecks Abholung verständigt.

Auffahrunfall

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße, auf Höhe der Fußgängerampel zum Mainparkplatz, zu einem Verkehrsunfall. Der 39jährige Fahrer eines Kleintransporters übersah bei stockendem Verkehr einen vor ihm fahrenden Pkw Citroen einer 53jährigen Autofahrerin und stieß mit diesem zusammen. Dabei wurde der Pkw Citroen auf einen davor fahrenden Pkw Ford geschoben. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1300,- Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Wildunfall

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwochmorgen, um 07.10 Uhr, befuhr eine 47jährige Autofahrerin die Ortsverbindungsstraße von Weyersfeld nach Aschenroth. Ca. 150 m vor dem Ortsschild erfasste sie einen querenden Rehbock, der bei dem Unfall getötet wurde. Am Pkw BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro.

Originalmeldung der Polizei Gemünden